SAN DONA' Lavorava nonostante fosse stata sospesa dall'ordine degli infermieri, in quanto non vaccinata. Per questo una infermiera è stata denunciata dai carabinieri, a seguito di un controllo da parte dei Nas (Nucleo antisofisticazione) di Treviso. L'intervento, che rientra in una più vasta operazione a livello nazionale, la scorsa settimana, al termine di un turno di lavoro notturno, alla residenza per anziani Monumento ai Caduti di San Donà. La donna, di mezza età, risultava sospesa dall'ordine della provincia di Trento per non essersi vaccinata; pare si fosse successivamente sottoposta a vaccino, non risultando però ancora riabilitata dall'ordine (da dove sarebbe partita la segnalazione alle autorità competenti). Noi non siamo coinvolti, così come la Rsa, in quanto il rapporto di lavoro è con una cooperativa precisa il direttore generale dell'Ulss 4, Mauro Filippi che mi auguro avesse fatto tutte le verifiche. Da condannare se effettivamente avesse lavorato senza il vaccino. Viceversa bene i controlli degli organi competenti: significa che il sistema di monitoraggio funziona. L'infermiera è stata deferita in stato di libertà e segnalata alle competenti autorità.

E intanto continuano a crescere i contagi nel territorio del Veneto Orientale. Per la prima volta dalla ripresa della pandemia, si è arrivati ad un picco di 2.034 casi, con San donà di Piave che è arrivata a registrarne 309. Si pareggiano, sopra i duecento, Portogruaro e Jesolo, con 266 positivi. Sopra i cento ci sono Caorle con 153, Concordia Sagittaria con 145 e San Michele al Taglimento con 133. Nel dettaglio tutti gli altri: Annone Veneto 26, Cavallino-Treporti 85, Ceggia 34, Cinto Caomaggiore 24, Eraclea 71, Fossalta di Piave 39, Fossalta di Portogruaro 53, Gruaro 41, Meolo 46, Musile di Piave 90, Noventa di Piave 70, Pramaggiore 34, San Stino di Livenza 95, Teglio Veneto 28 e Torre di Mosto 26. Per quanto riguarda le fasce d'età, ora quella dei bambini fino ai 12 anni è la seconda in assoluta tra i positivi, con 350 contagiati. Ed anche per questo sono state già organizzate quattro Kinder Days, ovvero giornate dedicate: il 26 dicembre, il 2, l'8 e il 9 gennaio, negli hub territoriali. Considerato che i bambini rappresentano una fascia d'età molto contagiata, e che il periodo sarà favorevole per i genitori che li accompagnano, ci auguriamo di immunizzarne tanti durante le festività natalizie, ha commentato Anna Pupo, direttrice del dipartimento di prevenzione dell'Ulss4. Al primo posto c'è la fascia 40-49 con 416 positivi; al terzo posto di questa poco invidiabile classifica, la fascia 50-59, con 343 contagiati. Come detto, il numero di ricoverati rimane contenuto: a Jesolo, dov'è stato riattivato il Covid-Hospital, i ricoverati in malattie infettive sono 29; di questi, 17 non sono vaccinati. In terapia intensiva ce ne sono 2 a San Donà e 3 a Portogruaro; i non vaccinati sono 4. Al centro jesolano Stella Marina, dove si trovano i pazienti dimessi dall'ospedale e in fase di guarigione, ci sono 13 persone. Il direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi, dice che dopo Natale si avrà una percezione della situazione e dell'andamento della curva. Bisogna vedere subito dopo Natale cosa succede: i tanti positivi che abbiamo adesso potrebbero diventare, almeno alcuni di questi, da ricoveri fra 10, 15 giorni; spero non ci siano sorprese, perché sono tutte persone che stanno bene, una popolazione abbastanza giovane. Come diceva l'assessore Lanzarin, dopo il 9 dovremmo riuscire a invertire la rotta dei positivi; poi vedere se i positivi di oggi, fra dieci giorni si aggraveranno. Questa era la tendenza dell'anno scorso; ora, considerato che la maggior parte di questi sono giovani e giovanissimi, viene da pensare che non necessario diventaranno persone da ricoverare. Su questo fronte è chiaro che la maggior parte sono persone non vacciante, che è più vacile vadano a finire in ospedale come confermano i dati. Ancora un po' a piccoli passi la vaccinazione degli under 12. Abbiamo tante agende libere e stiamo spingendo perché la gente si prenoti. Ne abbiamo fatte circa 300, con un migliaio in prenotazione, ma 4mila dosi ancora libere. Speriamo che si approfitti del periodo natalizio per iscrivere i ragazzi; conviene approfittino, per tornare a scuola dopo le vacanze, tranquilli, evitando il rischio della didattica a distanza, che è reale: se continuano così i contagi, dopo le vacanze non si riapre.

Fabrizio Cibin

