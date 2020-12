IL CASO

SAN DONÀ Abbraccia la compagna di classe, sospesa per un giorno per non avere rispettato le regole anti Covid-19. E' successo alla scuola media Romolo Onor di San Donà a fine novembre e la mamma ha ora deciso di rendere pubblica la cosa non ritenendo giusta non solo la sospensione ma tutta una serie di regole imposte dalla scuola ai ragazzi. «Non si può più stare zitti di fronte a queste cose», ha detto. Il fatto è accaduto lo scorso 26 novembre. «Mia figlia è una ragazza spontanea e affettuosa: uscendo da scuola ha avuto l'istinto di abbracciare una compagna, che si è messa ad urlare. Mia figlia in un primo momento pensava di averle fatto del male: in realtà gridava proprio per la questione del Covid-19. Una insegnante l'ha portata in presidenza. Dopo due giorni sono stata chiamata dalla stessa presidenza: mi hanno consegnato un foglio dicendo che era stato deciso di sospendere mia figlia perché non aveva rispettato le regole del Covid-19. Sono rimasta scioccata: pensavo ad uno scherzo; una volta si sospendeva per i comportamenti gravi, non perché si abbracciavano i compagni di classe. Gli ho urlato di tutto, annunciando che non avrebbe più messo piede in quella scuola».

Nel foglio si fa riferimento anche ad altri episodi DI comportamenti ritenuti contrari alle regole anti Covid-19, sull'uso della mascherina e sui distanziamenti. «Io quest'anno ero contraria a mandarla a scuola continua la mamma per tutto quello che succede; ma ho voluto assecondare il suo desiderio di stare con i compagni. Da quando è iniziato l'anno scolastico sono praticamente sempre in presidenza e mia figlia è una ribelle come me: sa la verità e la dice. Si abbassa la mascherina ogni tanto per respirare; risponde ai prof mentre fanno lezioni sul Covid-19 e per questo viene lei stessa richiamata in presidenza, perché vuole raccontare la sua verità. Cosa mi dicono in presidenza? Continuano a dirmi che i protocolli sono più importanti di tutto. Ma non sono le mie regole e non le accetterò mai perché ingiuste. Ma come stanno riducendo i nostri ragazzi? In un certo senso sono contenta sia successo questo episodio, perché mia figlia si è resa conto ed ora è felice di stare a casa. Lei è tranquilla, sa sempre la verità, non si piega al sistema. E' figlia mia». La signora ha aggiunto che nei locali o a fare la spesa mette lei stessa la mascherina per rispetto degli altri, «Ma all'aria aperta bisogna respirare. Mia figlia la educo al rispetto delle regole giuste».

Da parte sua la dirigente scolastica, Marisa Dariol, ricordando che gli episodi sono stati vari, ha detto: «Non avrei mai voluto arrivare a questo provvedimento; è una cosa spiacevole. Ma io penso solo alla tutela degli alunni e quindi della stessa ragazzina. Noi continuiamo ad aspettarla a scuola: la decisione della mamma di non portarla più a scuola non va bene. La professoressa Dariol ha detto che si tratta dell'unico caso che ha dovuto affrontare in questo modo. Ma per la mamma della dodicenne, ci sono molti genitori che non hanno il coraggio di dire la loro. «Dobbiamo fare qualcosa tutti assieme. Uniamoci e portiamo avanti questa battaglia. E quest'anno teniamo i figli a casa. Bisogna agire. La legge è dalla nostra parte». A proposito di legge, la signora si è affidata all'avvocato Thomas Cesaro di Verona, per impugnare il provvedimento e contestare quanto contenuto nel documento (i due episodi della mascherina accaduti quando ancora non c'era l'obbligo di tenerla in classe) che ha giustificato la sospensione, disposto ad arrivare al Giudice di Pace ed al Tribunale, ricordando un pronunciamento del Tar del Lazio e dell'Organizzazione mondiale della sanità dello scorso 6 aprile sull'uso delle mascherine.

