IL CASOROVIGO Un caso di legionella all'ospedale di Rovigo. La conferma arriva direttamente dall'Ulss Polesana, che spiega come «lunedì è stata riscontrata la positività al test antigene urinario per Legionella pneumophila in una paziente ricoverata presso l'ospedale di Rovigo».NOTA RISTORATRICESi tratta di una sessantenne di Rovigo, ricoverata nel reparto di Oncologia. Una donna molto amata e conosciuta in città, anima di un rinomato ristorante. Vista la delicatezza delle sue condizioni, dovute principalmente alla patologia principale,...