IL CASOROVIGO Nessuno meglio di Toni Cibotto, autore di Razza de mona, avrebbe potuto descrivere, con la sua amara ironia, il caso che infiamma il dibattito politico-culturale cittadino, con la discesa in campo di Vittorio Sgarbi, le frizioni in seno a Palazzo Nodari, la divisione in fazioni e le accuse lanciate come pietre sulla gestione della donazione dei suoi libri all'Accademia dei Concordi. Cibotto purtroppo se n'è andato, in punta di piedi e senza clamore. Anche se il suo spirito libero e scanzonato, però, sembra aleggiare come in...