ROVIGO Ha votato. Poi, si è scattato un selfie, ancora dentro la cabina elettorale, con la scheda in bella vista. Una foto che poi ha postato su Facebook, sollevando una reazione indignata per la palese violazione. Segnalata anche ai carabinieri della stazione di Badia Polesine, che dopo una rapida indagine, hanno denunciato a piede libero l'uomo, un 43enne badiese, operaio, per la violazione delle misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. È il Decreto legislativo numero 49 del 2008, poi convertito nella legge 96 dello stesso anno, che per le consultazioni elettorali di ogni tipo, vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. In realtà, in queste elezioni, nessuno sembra aver più requisito il telefono dell'elettore prima di consegnargli la scheda. Troppo complicato, soprattutto in tempi di Coronavirus, ma anche perché ormai dovrebbe essere chiaro che fotografare la scheda elettorale è severamente vietato.

Molti, però, sono stati i casi anche in questa tornata. La garanzia della segretezza del voto serve per evitare che possano insorgere fenomeni di voto di scambio, ovvero di venire in qualche modo pagati per il segno tracciato sulla scheda. Un fenomeno distorsivo degli equilibri democratici, particolarmente grave quando avviene in aree dove forte e pervasiva è a presenza di associazioni di stampo mafioso. Non si tratta certo del caso in questione, ma la leggerezza commessa dal 43enne rischia comunque di costargli moto cara: questo tipo di comportamento, infatti, è punito dalla legge con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a mille euro. Per la cronaca, il voto era appannaggio di Fratelli d'Italia, anche se ovviamente non rileva perché, appunto, non si trattava di una foto per altri scopi, ma semplicemente dell'orgoglio di elettore. Poco informato, però, su cosa sia consentito e cosa no.

Sempre a Badia, al seggio delle scuole elementari di via Marconi, alla sezione numero 5, si è presentato anche Bobby Solo, all'anagrafe Roberto Satti, che qui ha la residenza, in un appartamento in via Magri, anche se vive a soprattutto a Pordenone. A Badia non si vede più molto, perché i suoi impegni sono lontani da lì, non perde occasione per recarsi a votare, come già nelle ultime Europee. E anche in questa occasione, la sua apparizione al seggio ha subito raccolto l'entusiasmo in quanti lo hanno subito riconosciuto e lui non ha mancato di concedersi ai selfie e all'abbraccio dei fan. Scatti fuori dalla cabina, del tutto leciti.

