IL CASOROVIGO Cade l'accusa di associazione sovversiva, resta in piedi quella per la costruzione del tanko come arma da guerra. È questo l'esito dell'udienza preliminare che si è tenuta ieri, con le ingenti e già testate misure di sicurezza, anche se con un numero minore, circa un centinaio, di venetisti a manifestare di fronte al palazzo di giustizia.«Non si processano le idee»: questo hanno detto i difensori dei 45 indipendentisti, veneti, lombardi e sardi, organizzatori o aderenti al gruppo L'Alleanza, il cui documento costitutivo è...