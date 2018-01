CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Va tutto bene secondo i colonnelli M5S che non tradiscono un briciolo di preoccupazione per la legittimità e la sicurezza del voto online che tra una decina di giorni farà emergere l'esercito di candidati alle prossime politiche. Ieri Davide Casaleggio si è affrettato a diramare una nota dell'associazione Rousseau: «Sono già state attivate le procedure per mettere in sicurezza il sistema, le richieste e le raccomandazioni del garante per la privacy sono già state accolte». SCADENZE Non un dubbio su tutti i rischi evidenziati...