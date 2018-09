CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Tutto congelato o quasi. Il decreto Genova, riveduto e corretto nella notte, passato da un ufficio legislativo all'altro, in una sorte di percorso di guerra, è ancora fermo ai box di Palazzo Chigi. E solo questa mattina, salvo ulteriori rinvii, verrà inviato al Quirinale per l'ok finale. Prima però dovranno essere recepiti tutti rilievi della Ragioneria generale sulla questione delle risorse finanziarie. Va sciolto in maniera soddisfacente il nodo delle coperture finanziarie. Lo scoglio che blocca il via libera da oltre 10...