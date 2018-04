CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Su almeno una cosa si dicono d'accordo: la necessità di «fare in fretta». La crisi siriana e l'attacco sferrato da Stati Uniti con Gran Bretagna e Francia, piombano sullo stallo politico post 4 marzo e svelano ancora una volta che nel centrodestra il re è nudo: alleati in nome di un governo che stenta a nascere, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi continuano ad essere divisi più che mai sulle ricette da adottare. E ora, anche sulla politica estera. Il leader della Lega non ha mai nascosto la sua soddisfazione per l'elezione di...