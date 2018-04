CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Stretto in una complicato dilemma di politica interna (ma con risvolti di peso anche all'estero) il premier israeliano Benyamin Netanyahu si è trovato costretto ieri sera a precisare i dettagli dell'accordo con l'Unhcr sul caso dei 30mila migranti africani nel paese. E a far ammettere informalmente ai suoi uffici che non ci sono intese che riguardino il loro trasferimento in Italia: «Roma era solo un esempio», è la conferma che arriva da Gerusalemme. LA VICENDAIl botta e risposta diplomatico, il secondo in pochi giorni in tema...