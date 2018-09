CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Si sono allontanati un po' per volta, qualcuno durante il trasferimento, altri non appena arrivati al Centro di accoglienza: in tutto una cinquantina di quei 144 migranti sbarcati dalla nave Diciotti, dopo una lunga e difficile trattativa che è costata un'inchiesta nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, con la sua iscrizione sul registro degli indagati per diverse ipotesi di reato. Il salvataggio delle polemiche continua, dunque, a far discutere, tanto da far dire ora al responsabile del Viminale: «Ma non si...