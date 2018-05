CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Scelte rimandate nel Pd. Maurizio Martina resta segretario reggente, Matteo Renzi segretario dimissionario, il congresso sarà convocato probabilmente da una nuova Assemblea, a luglio. «Renzi non ha forzato perché non aveva i numeri: è finita la sua era», esultano i «non renziani». «Ha vinto la linea mia e di chi, come Gentiloni e Minniti, chiedeva di congelare il dibattito ed evitare divisioni», rivendica Renzi. Ma è nei fischi di una platea in subbuglio il ritratto di un partito dilaniato, dove il dissenso della base è...