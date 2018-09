CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Primarie? No, grazie». Matteo Renzi non correrà per diventare il prossimo segretario del Pd. «Io ho già dato, ho vinto due volte. Dobbiamo avere il coraggio di dire che daremo l'appoggio a chi vince», ha detto l'ex premier a Stasera Italia, il talk al debutto su Rete Quattro. Non ha risparmiato critiche a chi ha remato contro dentro il suo partito e ha confidato: «Il mio errore? Essermi fermato con la rottamazione, dovevo andare avanti». Alla domanda se voterà per Nicola Zingaretti, l'ex segretario ha replicato: «Vedremo...