IL CASOROMA Prima la riforma Fornero, poi gli intoppi che arrivano dall'Inps: per le maestre della scuola parte la caccia ai contributi e la strada della pensione è sempre più in salita. E negli ex provveditorati è caos: «Se non mandiamo in pensione chi ne ha diritto, saltano anche le assunzioni e i trasferimenti per il prossimo anno». La scuola trema: da un lato c'è chi sogna la cattedra e dall'altro, invece, chi sogna la pensione. Un miraggio che rischia di allontanarsi ancora di più. Quest'anno, come effetto della riforma...