IL CASOROMA «Non ci sono divergenze con la Lega. Ho parlato con Salvini e siamo d'accordissimo». Luigi Di Maio smentisce attriti con il leader del Carroccio, Matteo Salvini. Ma sul decreto dignità ci sono evidenti punti di frizione. In particolare sulla parte che riguarda i contratti a termine. In più la Lega chiede la reintroduzione dei voucher.Ad aprire le ostilità, anche se in modo garbato, è Salvini. Parlando di buon mattino all'assemblea dell'Ania, il vicepremier e ministro dell'Interno afferma: «Il decreto è un buon inizio, poi...