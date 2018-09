CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza o diffidenza verso le sue affermazioni e i suoi risultati». Così ieri Sergio Mattarella, nel giorno che segna un dietrofront giallo-verde sui vaccini. Senza profilassi, niente scuola: la maggioranza torna sui suoi passi e per ora conferma il decreto Lorenzin. I bambini che non si sottopongono ai 10 vaccini previsti dalla legge Lorenzin non potranno accedere al nido né alla scuola materna. L'idea di far slittare di un anno l'allontanamento da scuola per i no-vax...