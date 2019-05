CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA «Mi dispiace deludere i nostri avversari, ma io sto bene». È l'auto-certificato medico di Silvio, il Cavaliere che va per gli 83 anni (a settembre). E si minimizza naturalmente. Anche se la vicenda non è leggera. Berlusconi nella notte del 29 aprile ha avuto forti dolori addominali. Ha cercato di placarli con le medicine. Poi si è deciso di chiamare l'ambulanza che ieri lo ha portato all'ospedale San Raffaele. Diagnosi: occlusione al piccolo intestino. Ora è in terapia intensiva, stamane il primo bollettino medico ufficiale e...