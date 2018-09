CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Matteo Salvini batte Silvio Berlusconi sul Time. Perché? Perché il Cavaliere ha conquistato varie volte la copertina del celebre settimanale americano, ma sempre per essere trattato male. Una volta con il titolo: «Basta». Un'altra volta con il famoso «unfit» («Perché quest'uomo non è adatto a guidare l'Italia»). Il leader del Carroccio, invece, immortalato in bianco e nero (già questo: non solo nero come Hitler) sulla copertina di Time non appare un caimano o un demonio. Ha soltanto il faccione sorridente del vincente....