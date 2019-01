CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Lo spoil system si può fare, basta farlo bene. Nella sanità lo usò Rosi Bindi, solo per fare un esempio. E rientra, non sempre e non per tutto, nella facoltà di chi arriva al potere sostituire in certe mansioni di responsabilità chi c'era prima. Il problema è che grandi luminari della scienza e della sanità d'impronta M5S non ce ne sono (anche se la ministra Grillo dice che il colore politico non conta: «Noi premiano la meritocrazia») e in più schedare gli scienziati sulla base delle loro preferenze partitiche non è...