CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Lo sforzo di accontentare un po' tutti per non scontentare nessuno manda nuovamente a sbattere il Pd. La segreteria nominata venerdì da Maurizio Martina, che doveva essere il primo passo di un nuovo inizio, si trasforma invece nell'ennesima scena di un vecchio film: quello dello scontro tra correnti. Perché il bilancino usato dal segretario eletto appena una settimana fa in assemblea, finisce per non soddisfare nemmeno chi è dentro. Come Fronte Dem, l'area vicina a Michele Emiliano. Il presidente della Regione Puglia assicura...