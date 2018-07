CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La giornata si conclude con un successo personale per il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. I risultati sono due: la risposta dall'Europa, almeno dal punto di vista simbolico, e il decreto di fermo firmato dai pm di Trapani per i due migranti della Vos Thalassa che Salvini voleva vedere in manette. La vittoria è più politica che concreto. Ma tanto basta. Adesso, dopo che Francia e Malta, hanno deciso di accogliere l'istanza italiana, potrebbe arrivare il via libera allo sbarco dei 450 migranti, che da venerdì...