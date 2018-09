CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA L'Onu manda gli ispettori in Italia per capire se davvero c'è un aumento di episodi di violenza e intolleranza nei confronti degli stranieri e dei rom. Un gesto che scatena polemiche. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, reagisce, dice che il nostro Paese non accetta lezioni e, con una mossa che ricorda quella paventata nei confronti dell'Unione europea, minaccia di tagliare i contributi dell'Italia all'Onu.A Palazzo Chigi fanno sapere che il governo non alimenta sentimenti razzisti, ma non è disposto ad accettare...