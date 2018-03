CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA In pubblico, Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a punzecchiarsi. Ma in Parlamento l'asse M5s-Lega regge alla grande. E non soltanto perché pentastellati e centrodestra finiscono per spartirsi fifty-fifty quasi tutti gli incarichi degli uffici di presidenza lasciando al Pd soltanto due vice (l'orlandiana Anna Rossomando a palazzo Madama e Ettore Rosato a Montecitorio). Il fatto è che alla fine la quadra viene trovata perché il Carroccio, da una parte asseconda le richieste grilline, e dall'altra fa un passo indietro in...