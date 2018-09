CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il senatore leghista Simone Pillon sogna una riforma dell'affido bipartisan, si dice pronto «ad accogliere suggerimenti e proposte di modifica». Ma i quattro pilastri del disegno di legge sull'affido condiviso scolpiti nel contratto di governo non si toccano, scandisce. E quindi rimane: la mediazione obbligatoria prima di andare in tribunale tra coniugi che vogliono separarsi, tempi paritari o equipollenti tra madre e padre per stare con il bambino, assegno di mantenimento diretto solo su base proporzionale «e quindi in base...