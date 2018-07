CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il presidente dell'Inps, Tito Boeri, prova a smontare uno dei pilastri del contratto di governo: la promessa di rivedere la legge Fornero dando la possibilità di lasciare il lavoro con la ormai famosa quota 100 come somma di età e anni di contribuzione. Nella sua relazione, Boeri disegna un quadro allarmante. Quattro simulazioni per quattro possibili declinazioni del progetto del governo gialloverde. QUOTA 100Primo caso: quota 100 con qualsiasi età. Significa poter lasciare, per esempio, anche a 60 anni con 40 di contributi....