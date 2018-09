CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Il nome ancora non c'è. Resta un rebus. Perché la visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Genova, ad un mese esatto dal tragico crollo del ponte, non ha sciolto i dubbi. Semmai ha alzato i toni dello scontro. Il vertice con il governatore Giovanni Toti, naturale candidato, insieme al sindaco Marco Bucci, a gestire l'emergenza e alla ricostruzione, non ha portato i frutti sperati. Tutto fermo quindi, anche perché il governo, forse prendendo un pò sotto gamba l'argomento, non ha coinvolto fin da subito gli enti...