CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Il decreto per Genova diventa ogni giorno di più un rebus. Anzi un puzzle. Con norme e commi che cambiano in continuazione. Solo oggi, salvo ulteriori colpi di scena, il provvedimento arriverà sul tavolo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l'esame finale. Non è chiaro se l'ultima bozza contenga o meno l'esclusione esplicita di Autostrade dalla ricostruzione del ponte, come assicurato dal vice premier Luigi Di Maio anche ieri, di certo c'è scritto che il concessionario dovrà pagare tutte le spese, a...