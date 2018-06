CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Hai perso le elezioni? Te ne devi andare. Punto. Come nelle migliori tradizioni della sinistra, rissosa o meno, il Pd è pronto a dare il benservito (definitivo?) al suo ex leader. E' pronto il ribaltone anti Renzi, che non ha più la maggioranza interna. Come mai? Semplice: Gentiloni, Veltroni, Franceschini, Fassino, che stavano in maggioranza, hanno abbandonato l'ex rottamatore e, assieme a Orlando della minoranza, chiedono a gran voce il congresso subito subitissimo.LE POSIZIONIHanno un bel dire, i renziani, che «Matteo non...