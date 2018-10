IL CASO ROMA Fuga dalle corsie degli ospedali. Il Governo si prepara a riformare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Fuga dalle corsie degli ospedali. Il Governo si prepara a riformare la Legge Fornero introducendo quota 100 come nuovo criterio di pensionamento, con una soglia di 38 anni di contribuzione e 62 anni di età. Ma l'operazione potrebbe avere effetti pesantissimi sugli organici dei medici italiani, che potrebbero perdere in poco tempo 25 mila unità. L'allarme lo ha lanciato Anaao Assomed, secondo il quale la riforma «determinerà in un solo anno l'acquisizione del diritto al pensionamento di ben 4 scaglioni, diritto che verrà...