IL CASO ROMA Forse non ancora una vera pace. Per quella gli industriali aspettano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Forse non ancora una vera pace. Per quella gli industriali aspettano di avere tra le mani il testo della prossima legge di bilancio e capire se alle parole seguiranno i fatti. Ma un armistizio sì. Un cessate il fuoco tra Lega e Confindustria, prima di veder scendere in piazza, per la prima volta, i padroni insieme agli operai, come il presidente degli industriali Vincenzo Boccia aveva paventato. L'armistizio è stato siglato con un'intervista di Matteo Salvini al Sole24Ore, segnale che la svolta responsabile del leader della Lega...