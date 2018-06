CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA E' scettico Matteo Salvini. «L'accordo europeo? Lo giudicheremo dai fatti», ha detto ieri intervendo al festival del lavoro. Il giudizio prudente del ministro dell'Interno e leader della Lega gli serve anche per tenere ben teso il tema dell'immigrazione. «Le Ong? Non vedranno più l'Italia se non in cartolina», ha ribadito ieri annunciando che le navi umanitarie non solo non potranno utilizzare i porti italiani per sbarcare i migranti salvati al largo della Libia ma l'ingresso sarà loro vietato anche solo per i...