IL CASOROMA «Devo essere io a trattare, così non ci sto». Berlusconi vuole evitare le urne, ma ancor di più non si fida di Di Maio. E soprattutto del dialogo in corso tra M5s e Lega. «La parola d'ordine chiarisce Brunetta è collegialità, la stessa che Berlusconi ha sempre assicurato al Carroccio. Ci deve essere pari dignità». E invece il segretario del partito di via Bellerio continua a presentarsi come il leader del centrodestra. «Non parlo solo per me ma per l'intera coalizione», ha spiegato. Parole che a palazzo Grazioli non...