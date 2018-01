CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Come in un regolare finale a suspense, prima di svelare la soluzione maturata nelle ore precedenti alla vicenda della lista +Europa, Emma Bonino e i suoi due compagni di avventura, Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi, in un incontro alla Stampa Estera, hanno elencato tutti i fattori che avrebbero impedito la presentazione della lista radical-europeista. Una legge trappola (il Rosatellum), un sistema discriminatorio, una ferita alla democrazia. Poi, l'ex ministra degli Esteri ha introdotto, a sorpresa, il lieto fine, chiamando...