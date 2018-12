CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Cesare Battisti è latitante. La Polizia Federale brasiliana ha confermato di non avere notizie su dove si trovi attualmente l'ex terrorista italiano, sul quale pende un ordine di arresto emesso da Luiz Fux, giudice della Corte Suprema. Il caso, già ricco di colpi di scena, si complica ulteriormente, poiché l'Interpol, rappresentata in questo caso dalla Polizia Federale, ammette che Battisti si troverebbe «in una località ignota e non determinata». Esiste, quindi, la possibilità concreta che l'italiano abbia iniziato una...