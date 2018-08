CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «C'è la necessità di alleggerire il traffico di merci su gomma». A sorpresa, il ministro no Tav Danilo Toninelli ha ribadito al Senato, dopo il disastro di Bologna quanto anticipato nell'intervista al nostro giornale. Nell'informativa sull'incidente di Borgo Panigale, l'inquilino del Mit ha anticipato che ci vorranno «non meno di cinque mesi» per la ricostruzione del raccordo distrutto dall'esplosione dell'autocisterna, e che i costi previsti si aggirano attorno al milione di euro. Per scongiurare altre tragedie simili, ha...