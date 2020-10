IL CASO

RIVIERA Mancanze e disordini nell'assegnazione degli insegnanti di sostegno, dopo quasi un mese i genitori chiedono stabilità e risposte concrete. «Questa non è scuola dell'inclusione, i nostri figli sono vittime di una burocrazia che non li vede: ogni anno si ripresenta lo stesso problema. Il nostro malumore deve andare aldilà delle mura dei nostri istituti scolastici, che fanno il possibile». È lo sfogo di Alessandra Boran, presidente dell'associazione Famiglie e Abilità, con sede a Campolongo Maggiore, che, ad un mese dall'inizio della scuola, si fa portavoce del bisogno di risposte nella gestione dell'insegnamento di sostegno a bambini e ragazzi con disabilità. L'associazione, che opera in tutta la Riviera del Brenta, sta raccogliendo tutte le problematiche che le famiglie e, soprattutto, gli alunni con disabilità stanno vivendo. Particolare disagio, secondo i dati raccolti in tutta la regione dalla Boran attraverso il Coordinamento autismo del Veneto, di cui fa parte, lo stanno patendo gli studenti con disabilità cognitive e con spettro autistico che, non seguiti sotto il profilo didattico - oltretutto dopo una lunga assenza dai banchi a causa dell'emergenza - manifestano peggioramenti nello stato di salute e sociale.

«VITTIME DELLA BUROCRAZIA»

«I nostri figli hanno bisogno di continuità, nell'istruzione e nelle figure di riferimento spiega Boran - Invece da un mese per le ore di permanenza a scuola non sono gestiti come dovuto per la mancanza del 40% degli insegnanti, soffrendo così un grave disagio che si ripercuote sulla loro serenità e sul loro comportamento. La macchina delle assunzioni parte sempre troppo tardi e troppo spesso i docenti specializzati assegnati ad allievi con disabilità devono coprire' ore di insegnanti di materia non ancora arrivati, lasciando scoperta la didattica con il disabile, che poi è difficile da recuperare». «Non è ammissibile incalza Boran - che bambini con disabilità cognitiva siano vittime di una burocrazia che non permette loro di iniziare un percorso didattico stabile fin da subito».

PERICOLO REGRESSIONE

Disagi che, come racconta la mamma di un ragazzo autistico che frequenta le superiori a Dolo, hanno pesanti ripercussioni: «Mio entra in istituto, ma le lezioni per lui di fatto non sono mai iniziate. Per 15 ore alla settimana viene seguito da un operatore socio-sanitario ma a lui non serve questo. Dopo tanti sforzi, se non seguiti, in questi ragazzi si notano regressioni dell'equilibrio generale e pure sociale. Allora perché non si gestiscono per tempo le graduatorie e le nomine? Tutto ciò capita da quando mio figlio andava all'asilo».

Gaia Bortolussi

