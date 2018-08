CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASORIMINI Partiamo dalla fine: Giorgetti, al Meeting di Rimini, propone l'elezione diretta del presidente e l'abolizione di uno dei rami del Parlamento che ormai non conta più niente. Avverte che il rischio del prevalere della sfiducia e della rabbia che porti alla richiesta dell'uomo forte non è così lontano e per questo servono le riforme. Riavvolgiamo il nastro. Fiera di Rimini, si parla del futuro della democrazia di fronte a quello che un tempo si chiamava Popolo di Comunione e liberazione; si presenta il gruppo interparlamentare...