VENEZIA Continua a tenere banco il tema dei rimborsi da parte di Actv per i mesi in cui gli utenti non hanno potuto usufruire dell'abbonamento al trasporto pubblico. Da pochi giorni l'azienda comunale ha proposto, come da decreto governativo, la possibilità di ottenere il ristoro del periodo non goduto. Un rimborso non economico, ma in titoli di viaggio. Però il fatto di aver dato precedenza ai soli studenti che volessero acquistare l'abbonamento annuale ha generato confusione e l'Adico, associazione di difesa dei consumatori che da sempre segue la vicenda, punta il dito contro il trattamento verso due categorie, studenti e pensionati. Dalle prime informazioni infatti, secondo l'Adico, non era chiaro se lo studente avesse dovuto o meno acquistare un titolo annuale per ottenere i tre mesi di voucher. Un altro tema da dipanare era quello di chi avesse finito gli studi e, prendendo altre strade, si trovasse a non essere interessato ad un nuovo abbonamento. E poi, il tema dei pensionati: «C'è il ristoro per i lavoratori e gli studenti, ma non per i pensionati? - si chiede il presidente di Adico Carlo Garofolini - , cioè proprio quelli che sono stati costretti a non muoversi di casa durante tutto il periodo perché più fragili, più esposti? Stiamo raccogliendo in un dossier tutte le richieste, per poi presentarle», annuncia.

L'azienda chiarisce il proprio comportamento, spiegando di essere in linea con le direttive governative. Il Governo specifica infatti che solo alcuni hanno diritto al ristoro, mentre gli altri, tra cui i pensionati, no. Garofolini non ci sta e tuona: «Invito Actv a trovare un sistema per rimborsare anche queste persone, che non hanno goduto di un servizio, pagando un prezzo e versando denari nelle casse dell'Actv. È questione di volontà, non di scelte governative: i pensionati non sono cittadini di serie B». Per quanto riguarda gli studenti, l'aspetto che Actv considera centrale è quello di salvaguardare coloro che torneranno a scuola. Ciò, nonostante i dubbi espressi dall'Adico in tema, cioè l'incognita sulla partenza delle lezioni e sulla possibilità, ancora non esclusa, che una nuova ondata possa generare un altro periodo di lockdown. L'azienda di trasporti ha chiarito che, trattandosi di un abbonamento annuale a date fisse (1 settembre-31 agosto), fino al 20 di settembre si è scelto di dare la precedenza alle pratiche riguardanti questa categoria, in maniera da non far perdere alcun giorno a chi volesse acquistare il titolo.

Actv chiarisce poi che in un secondo momento sarà data la facoltà a tutti gli studenti di comprare un mese di servizio ottenendo un voucher per i tre mesi non goduti (marzo-aprile-maggio). Una scelta che va nella direzione delle famiglie, dato che altre regioni come la Lombardia, spiegano dall'azienda, hanno previsto un ristoro di soli due mesi. Per i pendolari e altri aventi diritto, dal 20 settembre sarà quindi possibile richiedere il ristoro per i due mesi (non tre, che invece sono riservati ai soli studenti) non goduti. Su questo l'azienda precisa che saranno fatti controlli serrati, in quanto è prevista l'autocertificazione di non aver utilizzato il servizio. E per chi invece si è fatto giustizia da sé, saltando alcune rate, spiegano da Actv, sarà obbligatorio mettersi prima in regola con i pagamenti, per poi ottenere il voucher.

Tomaso Borzomì

