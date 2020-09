IL CASO

QUERO VAS Dopo una giornata di lavoro intenso, alle ore 17 di ieri Veneto Strade ha riaperto al traffico la strada regionale Feltrina. L'arteria era stata chiusa sabato sera a seguito di uno smottamento avvenuto in località Carpen, nel comune di Quero Vas, e riaperta domenica mattina. Uno smottamento causato dalle intense piogge che hanno caratterizzato tutto il territorio provinciale. Il peggio sembrava quindi essere passato e invece, una nuova colata detritica domenica ne aveva imposto una nuova chiusura in quanto non erano garantite le condizioni di sicurezza per gli automobilisti che percorrono quella strada.

IN SICUREZZA

Nel corso della giornata di ieri le ruspe hanno lavorato per rimuovere i sassi e il fango dalla sede stradale. Ma non solo. Gli operai di Veneto Strade hanno provveduto anche a svuotare le reti paramassi che erano piene di detriti. La stessa operazione si sta in queste ore anche lungo la strada provinciale sp 1 bis Madonna del Piave a Caorera (tra la chilometrica 9 e 360 e la 9 e 520), strada chiusa per circa tre ore sabato sera a causa di uno smottamento, isolando così di fatto Feltrino e Valbelluna dal Trevigiano. La Feltrina al termine dell'intervento è stata riaperta ieri alle 17. Può lungo invece il lavoro sulla sp 1 bis a Caorera: è stato istituito un senso unico alternato regolato da semaforo, fino a revoca, sabati e domeniche comprese.

LA PRIORITÀ

«Veneto Strade ha eseguito un intervento di asporto del materiale a ridosso dello smottamento e nel tardo pomeriggio la Feltrina è stata riaperta spiega il sindaco di Quero Vas Bruno Zanolla -. Si tratta di una prima opera. Veneto Strade sta infatti valutando di fare nei prossimi giorni un intervento più ampio in quanto la quantità di materiale accumulato è importante e si rischia che al prossimo temporale altro materiale finisca in strada». Insomma, intanto è stata fatta un'opera per consentire l'apertura di questa strategica arteria e poi si farà un intervento in somma urgenza per evitare che le prossime piogge comportino la caduta di altro materiale in strada, causando un nuovo blocco della viabilità. Resta solo da definire chi si occuperà di fare questo intervento urgente, se direttamente Veneto Strade o se entrerà anche qualcun altro in questa partita. «Come Comune stiamo predisponendo le note da inviare a tutti gli enti per cercare di fare in modo di far inserire la messa in sicurezza definitiva e il miglioramento di questa strada tra le opere urgenti ed indifferibili», aggiunge Zanolla che ricorda come la Feltrina non sia solo vittima del maltempo ma anche di numerosi, e spesso gravi, incidenti stradali. Una via trafficatissima, in quanto collegamento principale da e per il Feltrino, snodo cruciale per lo sviluppo turistico e occupazionale del territorio. «Mettere mano alla Feltrina è una priorità. Non lo dico solo io ma lo chiedono i cittadini, i commercianti e gli imprenditori del territorio», dichiara ancora il primo cittadino che in questi giorni è stato tempestato di telefonate.

L'ACQUEDOTTO

Lo smottamento di questo fine settimana ha scoperchiato anche una parte dell'acquedotto in località Carpen. «È stata fatta oggi (ieri) una prima verifica da parte di Ats e domani (oggi) ne verranno fatte altre per capire l'importanza di questa tubazione in quanto dovrebbe essercene un'altra per cui la situazione dovrebbe essere sotto controllo», chiude Zanolla.

Eleonora Scarton

