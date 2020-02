IL CASO

Presunto caso di coronavirus anche a Campolongo Maggiore, si tratterebbe di uno dei tre sanitari dell'ospedale di Dolo attenzionati da sabato dopo la conferma del primo caso in un cittadino di Mira transitato per la struttura. La notizia, arrivata nel pomeriggio di ieri, come spiega il sindaco Andrea Zampieri, è confermata ma ancora sotto verifica: «Così ci è stato comunicato conferma il sindaco Zampieri- ma siamo in attesa di riscontri dopo le verifiche avviate». Il caso è riconducibile ad una donna, di cui non si sa l'età, residente nel Comune di Campolongo che sarebbe uno dei tre operatori sanitari risultati, già sabato, positivi ai test del coronavirus nell'Ospedale di Dolo, dov'è transitato il cittadino di Oriago di Mira positivo al virus e sintomatico, che prima era transitato anche per la struttura di Mirano, per poi essere trasferito e ricoverato in gravi condizioni a Padova. La donna, che risulterebbe positiva al test ma asintomatica, si troverebbe ancora all'interno dell'ospedale di Dolo dove non è certo se svolga la mansione di operatrice socio-sanitaria o di addetta alla pulizie. «I familiari con cui convive la persona coinvolta spiega il sindaco Zampieri- a scopo precauzionale sono ora in isolamento domiciliare. Questo quello che so e che ho subito comunicato a tutti i cittadini. Voglio adottare una linea d'informazione diretta con i cittadini perché credo sia l'unico modo per non creare allarmismi, quindi, ogni informazione in mio possesso a riguardo verrà comunicata passo passo alla cittadinanza. Intanto raccomando di mantenere la calma e seguire le linee dettate da Ministero e Regione, chiamando alla responsabilità e collaborazione tutti». Per ora dunque nessuna misura straordinaria è stata prevista nel territorio comunale: «Nel nostro Comune non verranno adottate ulteriori misure se non quelle previste dall'ordinanza che prevede la sospensione delle manifestazioni in luogo pubblico o privato di qualsiasi natura, chiusura delle scuole di ogni ordine e grado». Una linea di informazione istituzionale diretta con la cittadinanza, quella adottata dall'amministrazione, che vuole anche evitare altre fake news dopo che sabato la fotografia di una testata online era stata manomessa e fatta girare sui social facendo credere che ci fosse un caso accertato, di un uomo 40enne, proprio a Campolongo.

Gaia Bortolussi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA