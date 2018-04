CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPrendeva a sassate le auto in transito lungo via Schiavonia a Preganziol e nella zona di Casier, in via Santi, all'altezza dei laghetti azzurri. Nei guai è finito un richiedente asilo nigeriano di 19 anni, con regolare permesso di soggiorno. Lo straniero, nel pomeriggio dell'altro ieri, ha pensato bene di bersagliare a sassate le auto. L'allarme è scattato poco dopo le 17 quando alcuni automobilisti in transito, colpiti o anche solo sfiorati dai sassi, hanno chiesto aiuto alla polizia locale di Preganziol e Casier. L'ALLARMEGli...