IL CASO

PORTOGRUARO Bimbo di due anni positivo al Covid, finisce in quarantena tutta la sezione dei piccoli della scuola dell'infanzia Gesù Bambino di Portogruaro. Il bambino - residente nel territorio dell'Ulss 4 e risultato positivo al virus, di cui anche il governatore Luca Zaia ha fatto cenno nel suo consueto punto stampa, sottolineando comunque che il caso è sotto controllo - frequenta la scuola dell'infanzia paritaria del popoloso quartiere di San Nicolò di Portogruaro.

SCUOLA STORICA

A confermare la notizia, che ha destato comprensibile preoccupazione in città, è la stessa direzione dell'istituto, una struttura storica e molto conosciuta nel territorio, che durante l'estate aveva promosso, con successo, anche uno dei pochi centri estivi partiti a Portogruaro. La scuola dell'infanzia è stata aperta lo scorso 3 settembre. Ha accolto da subito 84 bambini, inseriti in 4 sezioni a seconda dell'età. L'istituto paritario ha subìto durante l'estate delle importanti modifiche strutturali, organizzative e logistiche per poter aprire in sicurezza in questo difficile momento di emergenza. Nonostante le molteplici precauzioni non si è potuto evitare l'interruzione delle attività di una sezione. «Purtroppo nel gruppo bolla dei bambini piccoli, che hanno più o meno tutti tre anni, spiega la coordinatrice Martina Zaccariotto abbiamo avuto il primo caso positivo Covid-19». Il bambino, che ha compiuto 2 anni a gennaio e che quindi frequentava la scuola da anticipatario, stava facendo con serenità il consueto periodo di inserimento. Ogni mattina, in struttura, gli veniva misurata la febbre, sempre assente. Da martedì il piccolo è rimasto a casa perché la mamma ha comunicato alla scuola che un familiare molto stretto, con sintomi, si era sottoposto al test risultando positivo.

I SINTOMI

Il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 ha comunque precisato che il piccolo non era asintomatico e presentava anche lui un po' di febbre. «La scuola spiega ancora la direttrice - ha adottato tempestivamente le misure di contenimento previste dal Protocollo nazionale. Il gruppo bolla, composto da 18 bambini, e le due insegnanti interessate sono stati isolati, inviati a fare il tampone e ora regolarmente in quarantena. La scuola continuerà a prestare il suo servizio con le restanti tre sezioni bolla, in quanto i contatti sono stati regolarmente tracciati e contenuti». Nelle prossime ore verranno quindi fatti i tamponi a tutti i compagni di classe del piccolo e, con ogni probabilità, anche ai genitori che erano presenti il giorno dell'accoglienza.

Le due insegnanti si sono già sottoposte al test e sono in attesa dell'esito. A loro e ai bambini è stata in ogni caso prescritta la quarantena di 14 giorni, che durerà quindi almeno fino al 21 settembre prossimo. L'azienda sanitaria, che ha fatto sapere che i casi di positività nel territorio di Portogruaro sono attualmente 8, ha inoltre chiesto alla scuola dell'infanzia Gesù Bambino di fare una sanificazione straordinaria delle aule in cui ha soggiornato il piccolo. Sanificazione a cui la scuola ha già provveduto.

«Ci siamo organizzati mettendo a punto un protocollo attento e rigoroso. Il team che segue i bambini è esperto, preparato e formato. È stato assunto nuovo personale, sono stati definiti i percorsi di accesso e fruizione e ovviamente continua Zaccariotto - ci siamo dotati di gel igienizzanti e abbiamo fornito a tutti gli operatori dei dispositivi di protezione. Siamo comunque consci che in questo periodo di emergenza il rischio zero non esiste. È fondamentale imparare a gestire al meglio la situazione, senza creare panico e allarmismi, nella consapevolezza che situazioni simili si ripresenteranno con la riapertura delle altre scuole. Non possiamo però rinunciare a fornire a bambini e famiglie un servizio educativo che tanto è mancato nel periodo di lockdown». Intanto ieri ci sono stati 19 nuovi contagi in provincia e nessun decesso.

Teresa Infanti

