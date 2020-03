IL CASO

PORDENONE Si apre la stagione di pesca alla trota. Forse. Anzi, contrordine: il documento si può scaricare, ma per muoversi bisogna aspettare. Adesso è definitivo: niente da fare almeno fino al 3 aprile. Poi si vedrà, in base alle disposizioni nazionali e regionali che matureranno via via, e non saranno positive. L'esercito dei lenzatori del Friuli Occidentale, sceso nel frattempo sotto le settemila unità, aspetta dunque tempi migliori. Peccato, segnala qualche sentinella di fiumi, rogge e canali della Destra Tagliamento, che già a inizio febbraio (che dipenda dalle semine?), complici le temperature insolitamente alte, siano stati avvistati alcuni pescatori di frodo in azione. È successo sul Lemene a Stalis di Bagnarola, sul vicino Sistian, nella Versa di San Vito, nel canale Amman tra Pordenone e Cordenons e persino sul torrente Stella, braccando pregevoli marmorate.

Dal punto di vista operativo, nei giorni scorsi l'Etp regionale con una nota aveva chiesto ai titolari delle licenze 2020 di non recarsi agli sportelli degli uffici territoriali. Il libretto delle catture era stato reso disponibile in formato digitale, al pari del documento di autorizzazione annuale, riservato invece ai non residenti. Gli interessati recitava la nota dell'Ente regionale -, muniti della ricevuta di pagamento del canone 2020, se non ne sono già in possesso possono scaricare dal sito www.etpi.fvg.it il permesso provvisorio, da utilizzare per i mesi di marzo e aprile. Esso si raccomandava - va stampato e utilizzato per la registrazione delle uscite e del pesce trattenuto, utilizzando le consuete modalità previste dalla normativa.

C'era però subito un problema non secondario, che aveva dato il via alle prime polemiche. Per proseguire l'attività nei mesi successivi alla cessazione della fase d'emergenza puntualizzavano i funzionari dell'Etp -, sarà necessario ritirare i documenti in questione negli uffici licenze o nei recapiti territoriali. Si evidenzia ecco il punto dolente - che uno spostamento che venga effettuato per andare a pescare non rientra fra quelli consentiti dalle disposizioni emanate in materia di contenimento del Coronavirus e potrebbe quindi causare sanzioni.

Morale: la stagione della trota, dopo le campagne di semina, doveva aprirsi in Friuli all'alba di domenica 29 marzo. A questo punto, se le cose andranno bene, succederà a maggio. Ovvero quando i fiumi cominceranno già a essere in debito d'acqua e di ossigeno. Per non parlare dei pochi salmonidi rimasti.

