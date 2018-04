CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Sempre più furbi e sempre più scaltri. Soprattutto se si tratta di eludere il Fisco, non pagare le multe e trovare il modo più efficace anche per risparmiare sul risparmiabile. È sufficiente immatricolare la propria auto in un paese straniero, magari dell'Est Europa, per riuscire ad ottenere qualche benefit. Ma è bene precisare subito, a scanso di equivoci, che questo è un sistema illegale e che sempre più le forze di polizia stanno cercando di individuare e stangare i furbetti. E per loro possono essere guai seri:...