IL CASOPORDENONE Probabilmente, il maltempo delle ultime ore ha dato una mano, contribuendo a far arrugginire i perni che tenevano ancorati i pannelli alla struttura. Ad emergere, però, è stata la fragilità di tutta la facciata, composta dagli stessi elementi. Per questo, ieri mattina, i vigili del fuoco di Pordenone hanno trasmesso al Comune la diffida all'uso degli spazi esterni che si trovano sotto il condominio Moro, in piazza XX Settembre. I FATTITutto è nato, sempre ieri mattina, dalla segnalazione di un inquilino e di un passante....