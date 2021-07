Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Mentre aumentano a vista d'occhio le lettere firmate dal Dipartimento di prevenzione dell'AsFo indirizzate agli operatori sanitari residenti in provincia che non si sono vaccinati, si complica e non di poco la strada verso la sospensione. Con il rischio che una operazione modello si trasformi in qualcosa di meno potente. Il dado, infatti, non è affatto tratto, almeno per i dipendenti dell'Asfo. La motivazione è semplice, ma...