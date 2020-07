IL CASO

PORDENONE Le persone con disturbi alimentali non possono al momento usufruire del servizio del Centro diurno, l'anello mancante tra il ricovero ospedaliero e il presidio ambulatoriale di San Vito. A lanciare l'allarme è Liliana Giust, presidente di Adao Friuli Onlus, l'associazione formata prevalentemente da familiari di pazienti che hanno sofferto o soffrono di un disturbo del comportamento alimentare.

IL PUNTO

Il nuovo Centro diurno, avrebbe dovuto essere attivato in Pediatria a Pordenone. Ma la burocrazia e il Covid hanno bloccato i lavori. Oggi, secondo Giust, qualsiasi rinvio non può essere giustificato. Il Centro, fa sapere l'Adao, è stato presentato nell'ormai lontano dicembre 2017 come centro già realizzato, ma ad oggi non è ancora in attività. In realtà, per vari motivi, tra cui successive variazioni di progetto, non si è mai arrivati alla sua realizzazione. Questo malgrado più di un incontro tra Adao Friuli e i responsabili aziendali, in cui ci era stata garantita l'apertura del centro in tempi brevi. «È necessario un passaggio intermedio tra il ricovero vero e proprio e la riabilitazione, poiché spesso i giovani non riescono a seguire le linee indicate dai professionisti, perciò è importante un'attività ospedaliera in cui pur ritornando ai propri impegni quotidiani, possono essere guidati nell'osservanza della corretta dieta alimentare e negli aspetti psicologici», precisa l'esperto in disturbi alimentari Gianluigi Luxardi. «Ancora si muore di disturbi alimentari avverte Giust per questo non possiamo più attendere il Centro diurno: è necessario velocizzare l'apertura per dare soluzioni ai giovani». Ma vediamo cosa si è inceppato. Grazie all'interessamento dell'allora commissario straordinario Eugenio Possamai, a fine dicembre 2019, Adao Friuli era arrivata ad un accordo per poter finalmente aprire la struttura con la previsione di un intervento minimo per l'adeguamento dei locali individuati, considerando che era prioritario che il centro partisse il prima possibile, avendo già perso due anni. Lavori di adeguamento importanti avrebbero richiesto inoltre costi maggiori e tempi più lunghi con il rischio che il progetto si arenasse per l'ennesima volta. Questa soluzione, invece, avrebbe comportato costi ridotti e tempi di esecuzione brevi. In questa vicenda, per dar man forte al progetto ritenuto rilevante e fattibile da tutti i medici, era arrivata una donazione del Rotary Club di San Vito al Tagliamento. I lavori, stando alle indicazioni fornite dall'attuale direttore sanitario Michele Chittaro all'Adao, dovevano iniziare il 24 febbraio ed essere consegnati 45 giorni dopo. Con la fine del lockdown, Liliana Giust ha sollecitato nuovamente l'intervento. Sono trascorsi quasi due mesi e al momento tutto tace. «Malgrado numerosi solleciti dichiara Giust non abbiamo ottenuto alcuna risposta, né scritta, né orale. È superfluo sottolineare l'importanza di tale servizio: i disturbi del comportamento alimentare sono una vera epidemia sociale e sono ancora la seconda causa di morte, dopo gli incidenti stradali, in età giovanile». L'INTERVENTO

«Il centro diurno per i disturbi del comportamento alimentare, la cui realizzazione è prevista nell'ospedale di Pordenone, è nel limbo, nonostante le richieste cadute nel vuoto e le forti preoccupazioni delle famiglie, portate avanti dall'associazione Adao. È necessario fare chiarezza su quando questa struttura potrà essere a disposizione per dare una risposta a quella che per diversi giovani e famiglia rappresenta una grave piaga», ha aggiunto il consigliere del Pd, Nicola Conficoni.

Sara Carnelos

