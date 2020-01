IL CASO

PORDENONE L'unità operativa, così com'era stata immaginata, doveva funzionare come una pattuglia investita del compito di ricercare i casi di grave marginalità sociale e abitativa, di soccorrere senzatetto e persone in difficoltà e infine di trovare loro un tetto e di indirizzare i più sfortunati verso un progetto di inclusione sociale. Ma per ora non se ne farà niente, perché la gara indetta dal Comune ha subito una sonora battuta d'arresto.

L'INTOPPO

All'appello dell'amministrazione aveva risposto un solo soggetto: Abitamondo coop sociale con un'associazione temporanea di cui facevano parte anche Croce rossa e Madonna Pellegrina. A valle dei controlli tecnici di rito, però, la commissione ha deciso di escludere dall'assegnazione l'unico partecipante, in virtù di un vizio riguardante il paragrafo che nel capitolato indicava con precisione i requisiti necessari per espletare il servizio. Per questo motivo la gara è stata dichiarata terminata, e per ora il servizio non partirà. «Mi occuperò della vicenda - ha detto l'assessore alle Politiche sociali, Eligio Grizzo - e vedremo di riprogrammare l'operazione».

IL PIANO

Senzatetto, persone in seria difficoltà economica a tal punto da essere ricomprese in una categoria che definisce lo stato di grave povertà, rifugiati e richiedenti asilo senza un sostentamento quotidiano: l'Ambito del Noncello, assieme al Comune,voleva mettere in campo una squadra alla ricerca dei casi più gravi, per poi allestire un sistema di aiuti in grado di risolvere anche le situazioni più estreme. Il progetto si riferiva a tutta l'area dell'Ambito, quindi non solo a Pordenone, ma anche a Porcia, Cordenons, Roveredo, San Quirino e Zoppola. Doveva nascere una squadra di sentinelle, pronta a mettersi in moto innanzitutto per segnalare senzatetto o persone ridotte ai margini della società, e successivamente per organizzare la macchina degli aiuti. Il progetto è finanziato con 150mila euro di fondi statali e 45mila derivanti da uno stanziamento della Regione. Alla ditta ipoteticamente vincitrice veniva chiesto l'allestimento della squadra. Allo stesso tempo si doveva mettere a disposizione un centro di primo intervento con almeno sei posti letto, per gestire le emergenze notturne e garantire il ricovero delle persone rintracciate. Ci'era sarà poi la dotazione più importante, costituita da un appartamento definito di transito, che si doveva trovare in aree servite dal trasporto pubblico e non marginali. Si doveva poter ospitare almeno quattro persone. Lo stesso soggetto chiamato a gestire la fase di emergenza, doveva poi occuparsi del progetto di reinserimento delle persone in difficoltà nel tessuto sociale. Si trattava quindi di un piano a tutto tondo, che intendeva affrontare sia l'allarme povertà che la possibile via di fuga dall'estrema periferia della società.

Marco Agrusti

