IL CASOPORDENONE Isolati da una frana sulle montagne della provincia di Pordenone: inizio d'anno da incubo per una trentina di turisti che avevano scelto la Val Tramontina per trascorrere le ultime ore del 2017 e festeggiare il Capodanno in zone isolate e molto suggestive. L'allarme è scattato attorno alle 12 di ieri quando i primi villeggianti hanno provato a scendere dalle borgata di Selva, Chiarzuela e Staligial: detriti per centinaia di metri cubi ostruivano la carreggiata. Per fortuna, il materiale è sceso a valle - favorito dalle...