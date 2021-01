IL CASO

PORDENONE Il tema, per gli ospedali non è nuovo. Ma in tempo di pandemia spaventa ancora di più il personale medico già provato dalla lotta quotidiana contro il Covid. Riguarda l'iniziativa di alcuni familiari dei pazienti ricoverati a causa della positività al Coronavirus che nelle ultime settimane hanno presentato all'ospedale di Pordenone la richiesta finalizzata all'ottenimento delle cartelle cliniche dei parenti. Non si tratta sino ad ora di vere e proprie cause o di richieste di indennizzo, ma soltanto di chiarimenti, i quali però possono fungere da trampolino per eventuali iniziative legali contro l'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale.

A svelare il fatto, parlando ai microfoni della Tgr del Friuli Venezia Giulia - è stato il presidente provinciale dell'Ordine dei medici, Guido Lucchini. «Nelle ultime settimane - ha spiegato Lucchini - sono giunte segnalazioni dal reparto di Medicina dell'ospedale di Pordenone. Parlano di decine di richieste finalizzate all'ottenimento delle cartelle cliniche. Esiste un movimento che oggi spaventa i medici in corsia. Questo ci deve spingere a una riflessione: è ora di dire basta ai turni massacranti. I professionisti sono stanchi e ora lavorano anche con la spada di Damocle sulla testa che consiste nella possibilità di essere portati in Tribunale. I medici non lavorano più in sicurezza». Sempre Lucchini ha spiegato di essersi già messo in contatto con l'Ordine provinciale degli avvocati per provare a sollevare il problema e allo stesso tempo a placare gli animi.

La maggior parte delle richieste di cartelle cliniche avanzate dai pazienti dei malati Covid riguarda il reparto di Medicina di Pordenone, da tempo trasformato in un polo dedicato solamente alla pandemia. Anche Joseph Polimeni, direttore generale dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale, ha voluto affrontare la questione. «Non avevamo contezza documentale di queste richieste di cartelle cliniche - ha detto -, ma mi sono messo in contatto con il direttore sanitario Chittaro e ora sarà nostra premura verificare i fatti. Al momento non risultano richieste di indennizzo, ma è chiaro che in una pandemia debbano essere rivisti i profili di responsabilità del personale sanitario, che deve poter lavorare protetto».

